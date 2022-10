Zwei Unbekannte haben einem 21-Jährigen in der Tiefgarage unterhalb der Neckarpromenade aufgelauert und ihn laut Polizei am Dienstagnachmittag mit einer Waffe bedroht. Als der junge Mann gegen 15.10 Uhr in sein geparktes Auto stieg und die Türe schließen wollte, riss den Beamten zufolge ein unbekannter Maskierter diese auf und forderte den 21-Jährigen unter Vorhalt einer Pistole auf auszusteigen. Dabei habe er ihn am Arm gepackt und ihm befohlen, sich auf den Boden zu legen. Der 21-Jährige, der sich zu Wehr setzte, sei dann mehrfach vom Täter und einem weiteren Komplizen geschlagen worden. Laut Polizei erlitt er neben Prellungen auch eine Platzwunde. Letztlich sei es dem jungen Mann gelungen, sich aus dem Gerangel zu lösen, woraufhin die beiden Täter flüchteten. Derjenige, der die Pistole mit sich führte, wird als zirka 1,75 Meter groß beschrieben, war mit Sturmhaube maskiert, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent, und war mit schwarzer Kapuzenstrickjacke und dunkler Jogginghose bekleidet, sein Komplize soll zirka 1,80 Meter groß gewesen sein und war ebenfalls mit einer Sturmhaube maskiert. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 33010.