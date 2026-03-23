Ein 20-jähriger BMW-Fahrer ist am Freitagvormittag in Mannheim bei einer Geschwindigkeitskontrolle zweimal mit hohem Tempo gemessen worden: erst mit 130, dann mit 139 Kilometern pro Stunde.

Die Polizei kontrollierte in der Reichskanzler-Müller-Straße stadtauswärts den Verkehr. Nach der ersten Messung auf der rechten Fahrspur wechselte der Fahrer zum Überholen nach links und beschleunigte weiter, berichtet die Polizei. Als die Beamten ihm aus rund 100 Metern Entfernung das Zeichen zum Anhalten gaben, bremste der 20-Jährige so stark, dass der Wagen mit quietschenden Reifen an einem Kontrollbeamten vorbeirutschte und erst etwa zehn Meter dahinter stoppte. Im Auto saßen vier Mitfahrer; einer hatte die Fahrt sowie den Tachometer gefilmt. Dabei war eine Geschwindigkeit von über 130 Kilometer pro Stunde ablesbar.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der Führerschein einbehalten. Gegen den Fahrer wird wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt, die weiteren Ermittlungen dauern an.