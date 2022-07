Von drei bisher unbekannten Männern ist ein 20-Jähriger am frühen Sonntagmorgen zwischen 4.45 Uhr und 5 Uhr im Bereich der Neckarauer Straße unmittelbar vor dem Neckarauer Übergang überfallen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, befand sich der Mann gerade auf dem Nachhauseweg, als ihn plötzlich von hinten eine Person umklammert haben soll, während sich zwei weitere Täter vor dem 20-Jährigen positionierten. Einer der Täter habe dem jungen Mann Gewalt angedroht, sollte er sich wehren. Anschließend hätten die Unbekannten die Bauchtasche des 20-Jährigen gestohlen – in der sich unter anderem ein Mobiltelefon, Ausweispapiere und 150 Euro Bargeld befunden haben – und seien über den Neckarauer Übergang in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet. Die drei Männer sollen zwischen 17 und 24 Jahre alt sein und dunkle Trainingskleidung getragen haben. Der Mann, der dem Opfer gedroht haben soll, soll deutsch mit hiesigem Dialekt gesprochen haben. Nach eigenen Angaben hat der 20-Jährige nach dem Überfall versucht, Autofahrer im Bereich der Neckarauer Straße anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter Telefon 0621 174- 4444 entgegen.