Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag im Mannheimer Lindenhof ist eine 20-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Die Frau war mit ihrem Fahrrad laut Polizei auf einem Radweg in Richtung Rheinpromenade unterwegs, als sie über den abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn fuhr, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß sie mit dem Wagen eines 19-Jährigen zusammen, der in Richtung Stephanienufer unterwegs war. Die junge Frau stieß den weiteren Angaben zufolge mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, die hierdurch zerstört wurde, und stürzte. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Schaden wird auf 7000 Euro geschätzt.