Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 5.30 Uhr auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen, als sein Fahrzeug laut Polizei im Kurvenbereich zur Gottlieb-Daimler-Straße von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen habe sich dabei mehrfach überschlagen und einen im Grünstreifen aufgestellten Findling sowie ein in der Nähe aufgestelltes Kunstobjekt beschädigt. Zunächst konnte der Fahrer sich offenbar selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien, flüchtete dann allerdings. Ermittelt und festgenommen hat die Polizei den jungen Mann dennoch. Der Gesamtunfallschaden wird auf zirka 22.000 Euro geschätzt.