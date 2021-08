Ein 19-jähriger Autofahrer ist am frühen Montagmorgen im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Sein Wagen fiel einer Streife gegen 4.30 Uhr in der Eisenlohrstraße auf. Nachdem das Fahrzeug den Streifenwagen passiert hatte, schaltete der Fahrer laut Polizei das Licht aus und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Während der Flucht missachtete der 19-Jährige laut Polizei mehrere rote Ampeln. Er soll teilweise mit Tempo 120 unterwegs gewesen sein. Der junge Mann raste den weiteren Angaben zufolge durch die Neckarstadt, über die Kurpfalzbrücke durch die Oststadt, bis das Fahrzeug am Hans-Reschke-Ufer schließlich gestoppt wurde. Dort stieg er aus dem Wagen und rannte in Richtung Neuostheim davon. Als ihn ein Beamter einholte, soll er sich bei der Festnahme zur Wehr gesetzt haben. Ein Drogentest auf dem Revier reagierte laut Polizei auf Amphetamin, Kokain und Cannabis. Der 19-Jährige soll keinen Führerschein haben und ohne Wissen des Halters mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Der 21 Jahre alte Beifahrer soll die Schlüssel für das Auto zuvor an sich genommen haben.