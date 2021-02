Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend auf dem Nachhauseweg von einem Unbekannten überfallen worden. Der junge Mann hatte kurz nach 22 Uhr die Windsoranlage im Herzogenried durchquert, als laut Polizei ein Mann auf ihn zukam, mit einem Messer bedrohte und Bargeld forderte. Nachdem er einen geringen Geldbetrag erbeutet hatte, stieß der Unbekannte den 18-Jährigen zu Boden und flüchtete. Dabei erlitt das Opfer offenbar eine leichte Kopfverletzung, die in einer Klinik behandelt wurde. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Ergebnis. Er wird so beschrieben: etwa 1,85 Meter groß, schlanke, durchtrainierte Figur, dunkle Kleidung, sprach Deutsch mit Akzent.