Auf der Strecke Mannheim-Maimarkt nach Mannheim-Friedrichsfeld ist bereits am Mittwoch, 5. Oktober, eine 18-Jährige in der S3 sexuell belästigt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die junge Frau sei gegen 14 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof in die S3 Richtung Karlsruhe eingestiegen und habe sich auf einen aufklappbaren Sitz gesetzt. Den Beamten zufolge stieg am Haltepunkt Mannheim-Maimarkt der bislang unbekannte Tatverdächtige ebenfalls in die S3, setzte sich neben die 18-Jährige und begann, sie unsittlich am Oberschenkel zu berühren. Aufgrund ihres Schockzustands sei sie nicht in der Lage gewesen, die Berührungen zu unterbinden, teilt die Polizei mit. Am Haltepunkt Mannheim-Friedrichsfeld habe die 18-Jährige den Zug verlassen, der Tatverdächtige blieb sitzen und setzte die Fahrt fort. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 50 bis 60 Jahre alt, braune kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue medizinische Maske sowie eine blaue Jacke. Hinweise an die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter Telefon 0721-120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de.