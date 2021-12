Ein Unbekannter soll am 18. Dezember eine 18-Jährige im Mannheimer Stadtteil Jungbusch sexuell belästigt haben. Das hat die Polizei erst am Montag mitgeteilt. Die junge Frau hatte offenbar kurz nach 5 Uhr ihre Wohnung im Hafengebiet verlassen. Sie ging zu Fuß in Richtung Innenstadt, um von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ihrem Arbeitsplatz zu fahren. Als sie gegen 5.30 Uhr die Teufelsbrücke überquerte, lief der Mann laut Polizei zielgerichtet auf sie zu und ergriff ihren Oberarm. Mit einer Hand soll er den Arm der 18-Jährigen festgehalten, mit der anderen Hand deren Brust, Bauch und Gesäß berührt haben. Die junge Frau konnte sich befreien. Der Mann soll sie zudem angespuckt haben. Der Täter wird so beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, höchstens 1,70 Meter groß, schlank, südosteuropäisches Aussehen, längeres dunkles, dichtes Haar, Vollbart.