Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag im Glücksburger Weg in Mannheim-Gartenstadt mehrere geparkte Fahrzeuge mit Farbe besprüht. Laut Polizei wurden mindestens 18 Autos und zwei Hausfassaden von einem oder mehreren Tätern mit Farbe beschmiert. An fünf Fahrzeugen wurden auch die Kennzeichen entwendet. Über die Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Mannheim-Sandhofen, Telefon 0621/777690, in Verbindung zu setzen.