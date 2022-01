Ein 17-Jähriger sowie dessen 19-jähriger mutmaßlicher Komplize stehen im dringenden Verdacht, am 1. Dezember 2021 in der Waldstraße im Mannheimer Stadtteil Käfertal eine Tankstelle überfallen zu haben. Sie sollen sich zuvor abgesprochen und gemeinsam den Tatentschluss gefasst haben. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, soll zunächst der 19-Jährige gegen 21 Uhr an jenem Abend den Verkaufsraum der Tankstelle betreten, ein Getränk aus der Auslage genommen und sich dann zum Verkaufstresen begeben haben. Nachdem er dort bedient worden war, soll der 17-Jährige aufgetaucht und zielstrebig den Verkaufstresen aufgesucht haben. Unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe soll er den Mitarbeiter bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, soll der 17-Jährige mit seiner Pistole einen Warnschuss in die Luft abgefeuert und dann, ohne Beute, die Flucht ergriffen haben.

Mutmaßliche Täter identifiziert

Sein 19-jähriger Komplize blieb beim Eintreffen der Polizei zunächst als vermeintlich Unbeteiligter vor Ort. Er wurde erst im Laufe der weiteren Ermittlungen als Tatverdächtiger identifiziert. Im Zuge der Ermittlungen sowie der Auswertung des Videomaterials aus der Tankstelle und mehrerer Zeugenhinweise ergab sich schließlich ein dringender Tatverdacht gegen die beiden jungen Männer.

Tatverdächtige stellen sich der Polizei

Der 17-Jährige stellte sich am Abend des 7. Januar selbst den Ermittlungsbehörden. Am Vormittag des Folgetags wurde er dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erließ. Nach dessen Eröffnung wurde der 17-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der 19-Jährige wurde am 17. Januar ebenfalls dem Ermittlungsrichter vorgeführt, nachdem er sich am selben Tag ebenfalls gestellt hatte. Auch er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.