Eine 17-jährige Fahrradfahrerin ist am Samstagvormittag in Mannheim-Neckarau von einer Straßenbahn erfasst und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat das Mädchen um etwa 11.05 Uhr bei der Haltestelle „Stöllenwörth“ einen Zebrastreifen überquert, als sie von der Straßenbahn der Linie drei in Richtung Rheingoldhalle erfasst wurde. Durch den Unfall wurde die Fahrradfahrerin auf den Boden geschleudert. Sie trug keinen Helm und zog sich Verletzungen im Kopfbereich und am Unterschenkel zu. An der Straßenbahn und dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Nach Angaben der Polizei sei der genaue Unfallhergang noch unklar. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, bittet die Verkehrspolizei Mannheim unter der 0621 1744222 um Hinweise.