Mit einem grünen Laserpointer hat ein 15-Jähriger am Samstagabend in der Mannheimer Innenstadt gleich zwei Straßenbahnfahrer geblendet, die gegen 21.20 Uhr auf den Paradeplatz einfuhren. Laut Polizei stoppte einer der Lokführer seinen Zug sofort und stellte den jungen Mann sowie dessen Begleiter noch an Ort und Stelle. Verletzt wurde durch das Verhalten des 15-Jährigen niemand. Die alarmierten Beamten stellten den Laserpointer sicher und nahmen den Jugendlichen mit auf die Dienststelle. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.