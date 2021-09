Ein 14-jähriger Mountainbike-Fahrer ist am Sonntag gegen 17.15 Uhr in der Mannheimer Oststadt in Höhe der Straßenbahnhaltestelle Fernmeldeturm am Hans-Reschke-Ufer mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei bog der Junge in Höhe der Haltestelle Fernmeldeturm nach rechts in Richtung Fernmeldeturm ab und übersah dabei offensichtlich die herannahende Straßenbahn. Der Mountainbiker wurde von der Tram erfasst und gegen eine Warntafel geschleudert, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Nach notärztlicher Versorgung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Straßenbahnverkehr musste bis 18 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden.