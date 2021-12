Ein 13-jähriges Mädchen ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Mannheimer Stadtteil Hochstätt schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte das Kind gegen 9.40 Uhr eine Straße überqueren. Dabei übersah es den Wagen einer 60-Jährigen. Die Autofahrerin habe zwar noch scharf abgebremst, einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern können. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und zog sich mehrere Knochenbrüchen zu. Es wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo es inzwischen operiert wurde. Die weiteren Ermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.