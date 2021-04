Dem Mannheimer Gesundheitsamt sind bis Dienstagnachmittag 101 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet worden. Damit hat die Zahl der bestätigten Fälle die 14.000er-Marke überschritten und liegt bei 14.006. Zudem hat die Behörde einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Eine über 70 alte Frau starb demnach in einem Mannheimer Krankenhaus. Es ist der 274. Corona-Todesfall in Mannheim. Überdies hat die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände am Dienstag die 100.000. Impfung erfolgt ist. Aktuell erhielten bis zu 2000 Bürgerinnen und Bürger täglich ihre Corona-Schutzimpfung.