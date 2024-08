Ein Autofahrer hat am Mittwoch in der Fardelystraße im Bereich des Bonadieshafens in Mannheim einen Fahrradfahrer gerammt. Wie die Polizei mitteilt, werden nun Zeugen des Unfalls gesucht, insbesondere ein noch unbekannter zweiter Autofahrer, den der erste vor dem Unfall überholt haben soll.

Gegen 21.20 Uhr habe ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer, von der Industriestraße her kommend, ein anderes Auto überholt, so die Polizei. Dabei habe er einen Radfahrer übersehen und gerammt, sodass der Radler mehrere Meter weit durch die Luft geschleudert wurde, auf einem Gehweg landete und sich verletzte. Der Unfallverursacher sei erst weitergefahren, habe aber kurz vor der Ludwig-Jolly-Straße (B 44) von Zeugen gestoppt werden können. Kurz darauf sei aus dem Wagen eine unbekannte Person ausgestiegen und davongelaufen; auch der Fahrer des überholten Wagens sei nicht mehr da gewesen, als die Polizei eintraf.

Für Letzteren interessiert sich die Polizei besonders, da er vermutlich der wichtigste Zeuge sei. Auch andere Zeugen würden gebeten, sich zu melden: Telefon 0621/1258-0.