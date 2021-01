Ein 31 Jahre alter Paketbote ist laut Polizei am Samstagabend in Mannheim-Wallstadt überfallen worden. Das Opfer stand kurz nach 21 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Seckacher Straße und sortierte an der hinteren Fahrzeugtür die Pakete auf der Ladefläche. Plötzlich sei er von einem Unbekannten von hinten am Hals gepackt um vom Fahrzeug weggezogen worden. Währenddessen kam offenbar ein zweiter Mann hinzu, bedrohte den Mann mit einem Messer und forderte Geld. Da das Opfer jedoch keins bei sich hatte, ließen die Unbekannten von ihm ab, entnahmen mehrere Pakete aus dem Zustellfahrzeug und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen.