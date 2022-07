Ein 29 Jahre alter Mann steht nach Polizeiangaben im dringenden Verdacht am Montag, 13. Juni, ein Wettbüro am Kaiserring überfallen zu haben. Unter Vorhalt eines Messers soll er damals von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld gefordert und daraufhin 1200 Euro übergeben bekommen haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Mannheim hätten schließlich zu dem Tatverdächtigen geführt, gegen den ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erwirkt wurde. Den Beamten zufolge handelt es sich um einen wohnsitzlosen 29-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Noch vor seiner Festnahme habe sich der Mann am Montag allerdings selbst den Ermittlungsbehörden gestellt. Im Zuge der Ermittlungen gegen ihn werde auch geprüft, ob er möglicherweise für weitere bislang ungeklärte Raubüberfälle in Mannheim, unter anderem am 5. Juli auf ein Hotel, am 7. Juli auf ein Ladengeschäft und am 8. Juli auf einen Kiosk verantwortlich sein könnte.