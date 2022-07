In der Haderslebener Straße im Stadtteil Schönau hat am Dienstagabend ein bislang unbekannter Täter ein Wettbüro überfallen. Wie die Polizei weiter mitteilt, betrat der Täter kurz nach 18 Uhr das Wettbüro, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargelds. Mit wenigen Hundert Euro, die der Täter in einer Plastiktüte verstaute, flüchtete er den Beamten zufolge in Richtung Sonderburger Straße. Er wird wie folgt beschrieben: zirka 23 bis 25 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, auffällig große Nase, sehr helle Haut, helle Haare. Er trug eine graue Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluss, eine blaue Jogginghose und braune, ältere Schuhe sowie eine helle Sonnenbrille mit verspiegelten Regenbogengläsern. Den Angaben zufolge sprach er Deutsch ohne Akzent und gab sich überaus freundlich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zu weiteren Überfällen besteht, die in den vergangenen Tagen und Wochen auf Wettbüros in Mannheim verübt wurden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.