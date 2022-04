Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Sonntagabend ein Wettbüro in den Mannheimer Quadraten überfallen und rund 12.000 Euro erbeutet. Laut Polizeibericht ereignete sich der Überfall gegen 23 Uhr, als die Gäste das Wettbüro im Quadrat D3 bereits verlassen hatten. Der Täter habe dem Mitarbeiter im Thekenbereich aufgefordert, die Tür zu verschließen und den Tresor zu öffnen. Zur Untermauerung seiner Forderung habe er dem Mitarbeiter eine Pistole gezeigt, die er im Hosenbund trug. Das Geld aus dem Tresor und der Kasse am Tresen verstaute der Täter in einem Turnbeutel, sperrte den Angestellten in einen Toilettenraum und flüchtete vom Tatort. Der Angestellte konnte laut Polizei nach einigen Minuten die Toilettentür aufbrechen und den Notruf verständigen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.