Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann wollte am Mittwoch kurz nach 22 Uhr eine Tankstelle in der Mannheimer Neckarstadt überfallen. Der mit einem medizinischen Mundschutz maskierte Unbekannte bedrohte laut Polizei den Angestellten. Dieser jedoch habe sich geweigert, Geld auszuhändigen und den Mann in die Flucht geschlagen.