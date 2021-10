Eine 48-jährige Autofahrerin ist am Dienstag um 17 Uhr in Mannheim-Neckarau von der Fahrbahn abgekommen, streifte dann mit ihrem Wagen das Auto eines 55-Jährigen, der auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs war, schleuderte weiter über einen Grünstreifen, fuhr einen Plakatständer um und kam erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Verletzt wurde dabei niemand, das schwer beschädigte Auto der 48-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit rund 22.000 Euro beziffert.