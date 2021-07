Nach dem Sieg der italienischen Fußballnationalmannschaft am Dienstagabend im Halbfinalspiel gegen Spanien haben rund 650 Italiener am Mannheimer Wasserturm den Einzug ins Finale der Europameisterschaft gefeiert.

Nach Polizeiangaben versammelten sich rund 400 feiernde Fans unmittelbar nach dem Elfmeterschießen und dem Abpfiff gegen 23.45 Uhr am Plankenkopf und auf dem Friedrichsring. Um Gefährdungen zu vermeiden, wurde die Fahrbahn zwischen Planken und Wasserturmanlage vorübergehend gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Im weiteren Verlauf der Nacht stieg die Anzahl der Fans auf bis zu 650 Personen, die rund um den Wasserturm ausgelassen den Sieg feierten. Dabei wurde vereinzelt auch Pyrotechnik gezündet. Die Polizei registrierte außerdem einen Autokorso von rund 50 Fahrzeugen, der hupend durch die Mannheimer Innenstadt kreiste.

Die Siegesfeier dauerte etwa bis 1 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren laut Polizei noch etwa 70 Fans am Wasserturm, die von den Beamten aufgefordert wurden, die Örtlichkeit zu verlassen, so dass wieder Ruhe in der Mannheimer Innenstadt eingekehrte.

Nach dem Sieg der italienischen Mannschaft im Viertelfinale vor vier Tagen hatten rund 1200 Menschen am Wasserturm gefeiert.