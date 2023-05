Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anwohner in der Pfingstweide sind empört. Auf einem kleinen Geländestreifen an der Athener Straße haben nach Angaben der Beobachter TWL-Mitarbeiter in einer Blitz-Aktion sechs große grüne Zypressenbäume einfach herausgerissen. Das Energieunternehmen führt Sicherheitsgründe an.

Die Nachbarn in der Pfingstweide sind verwundert und verärgert, weil die Aktion aus heiterem Himmel ohne Ankündigung erfolgt sei und sie den Grund dafür nicht verstehen.