Gleich mehrere Schüler einer siebten Klasse der Schule in der Adolf-Diesterweg-Straße in Ludwigshafen-Oggersheim haben am Mittwoch gegen 12.20 Uhr über Übelkeit geklagt. Laut Polizei befanden sich die Schüler zum Zeitpunkt der Beschwerden auf dem Sportplatz der Schule.

Zwölf Schüler wurden vor Ort durch Rettungsdienste medizinisch versorgt. Der Schulbetrieb wurde kurzzeitig beeinträchtigt, konnte aber nach einer kurzen Unterbrechung fortgeführt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Ursache aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621 9632403 oder per E-Mail an pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.