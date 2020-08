Gute Nachrichten für alle Flohmarkt-Fans: Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln dürfen wieder Hofflohmärkte durchgeführt werden. Das ist in diesem Jahr sogar doppelt erfreulich. Neben dem Hofflohmarkt in Friesenheim feiert nämlich ein weiterer Hofflohmarkt Premiere.

Um was geht es bei einem Hofflohmarkt eigentlich? Schlendern, Stöbern und dabei seinen Stadtteil auf eine ganz neue Weise entdecken: Die nachbarschaftliche Aktion findet in Höfen, Gärten, Garagen oder auf Privatparkplätzen von angemeldeten Häusern statt. Dabei ist jede Hausgemeinschaft für ihren Flohmarkt selbst verantwortlich. „Je bunter ein Stand, desto besser“ ist dabei das Motto der Organisatoren. Schließlich solle im Stadtteil ein großer, farbenfroher Basar entstehen, der zum Bummeln und Plaudern einlädt.

Im Stadtteil Friesenheim feierte der Hofflohmarkt bereits erfolgreich Einstand. Dieses Jahr war aufgrund der Corona-Pandemie lange unklar, ob überhaupt Flohmärkte in der bisherigen Form stattfinden dürfen. Jetzt ist aber klar: Es ist erlaubt und die Vorbereitungen laufen bereits.

Premiere in Rheingönheim

Neben dem mittlerweile dritten Hofflohmarkt in Friesenheim am 26. September feiert am 19. September der Hofflohmarkt in Rheingönheim seine Premiere. „Ich war selbst letztes Jahr in Friesenheim dabei und habe mir gedacht: Sowas muss es auch bei uns geben“, sagt Dominik Beetz. Er ist Initiator der Veranstaltung in Rheingönheim. Der 49-jährige ist mit der Planung seit gut einem Jahr beschäftigt. Er stehe im engen Kontakt mit Jenny Hoock, die den Flohmarkt in Friesenheim organisiere. In den vergangenen Wochen sei er außerdem von vielen weiteren Menschen unterstützt worden. „Das wird eine große Party – in diesem Jahr aber selbstverständlich mit genügend Abstand“, ergänzt Beetz. Neben der Einhaltung des Mindestabstands gelte auf den Höfen und an den Ständen außerdem Maskenpflicht.

Die Flohmärkte in Friesenheim und Rheingönheim sind privat organisiert. „Beide Flohmärkte sind autark. Das hat den Vorteil, dass die Teilnahme bei uns völlig kostenlos ist“, sagt Beetz. Auslagen würden über Spenden finanziert. Anders sieht es bei dem Hofflohmarkt im Stadtteil Süd und dem „Neckarschätze“-Hofflohmarkt in Mannheim aus. Beide Flohmärkte wurde für dieses Jahr coronabedingt abgesagt.

Jeder kann mitmachen

Mitmachen kann laut der Organisatoren jeder aus dem Ort, der ausreichend Platz hat. Willkommen seien laut Beetz auch alle, die sich mit einem musikalischen Beitrag oder einer kreative Ausstellung am Hofflohmarkt beteiligen wollen. Empfohlen werden mindestens vier Teilnehmer pro Straße. Nicht gestattet ist der Verkauf auf Gehwegen oder anderen öffentlichen Flächen, weil dafür eine Genehmigung notwendig wäre. Interessierte können sich auf der jeweiligen Homepage noch bis zum 10. September anmelden.

