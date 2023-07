Was für ein fulminanter Wochenauftakt: Der große Tauftag auf der Parkinsel am Sonntag war ein rundum gelungenes Fest, bei dem in den Gesichtern von Kindern und Erwachsenen von fröhlichem Lachen bis zu Tränen der Rührung oder Dankbarkeit alles zu sehen war. 99 Taufen, 21 davon unangemeldet, spontan. Und viele, die sich mit einem Wasserkreuz auf der Stirn an ihre eigene Taufe erinnern lassen wollten. Wer hätte das vor einem Jahr gedacht?

Dann, zur Wochenmitte, die vielen Meldungen über die Austrittszahlen der katholischen Kirche 2022. Und die Erinnerung daran, dass es auch für die evangelische Kirche ein Rekord-Austrittsjahr gewesen ist. Deren Zahlen waren schon im März veröffentlicht worden.

Bereitschaft fürs Ehrenamt sinkt

Was ich nicht mit Zahlen belegen kann, aber derzeit an verschiedenen Stellen selbst erlebe und auch von anderen höre, ist, dass die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement sinkt. Es wird immer schwieriger, Helferinnen und Helfer für Feste und Aktionen zu finden, besonders neue.

Diejenigen, die es bisher gemacht haben, scheiden aufgrund ihres Alters nach und nach aus. Die Verbleibenden haben immer mehr Termine, Arbeit und Verantwortung, bis sie schließlich überlastet aufgeben.

„Weil ohne dich was fehlt“, war für mich einer der stärksten Slogans der Taufkampagne. Das heißt: Du bist wichtig, auf dich kommt es an. Dieser Satz kann gehört werden, als sei er von der einladenden christlichen Gemeinschaft oder von Gott selbst zu jedem und jeder Einzelnen gesprochen. Er kann aber auch vom Täufling selbst zu Gott gesagt werden: Ohne dich, Gott, fehlt mir etwas in meinem Leben. Und ohne die Gemeinschaft der Getauften?

Ich will mich nicht von abstrakten Zahlen entmutigen lassen. Ich will die Sonne, die Freude, die Musik, den Segen und das Feiern des Lebens und des Glaubens am Tauftag in mir verankern und nachwirken lassen. Ich will davon erzählen, auch, dass so etwas nur in Gemeinschaft gelingt. Ob ich nun die Gemeinschaft einfach dadurch unterstütze, dass ich weiter dazu gehöre – oder auch durch tatkräftiges Anpacken und Mithelfen: Beides ist wichtig. Weil ohne dich was fehlt.

Der Autor

Alexander Ebel, 50, ist Pfarrer in Altrip.