Das Musical „Anatevka“ hat im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen in eine fiktive Welt entführt, die angesichts ihrer Probleme durchaus existieren könnte. Antisemitismus, Lebensfreude und Überlebenswille, Traditionen, Zwänge und Emanzipation – Themen, die parabelhaft für ein Menschenleben stehen und deren zeitlose Existenz durch die traditionelle Inszenierung des Saarländischen Staatstheaters mit einer beeindruckenden Intensität verdeutlicht wurde.

Wir schreiben das Jahr 1905. Im kleinen Städtchen Anatevka spielt der Geiger auf dem Dach, so der Untertitel des Musicals von Joseph Stein, das im September 1964 am New