Hannes Eberspach aus Edigheim geht noch zur Schule. Er gehört aber bereits zu den besten Boulespielern in Rheinland-Pfalz. Dafür trainiert er häufig und hat sich ambitionierte Ziele gesetzt.

Hannes Eberspach ist Landesmeister. Das wäre an sich keine besondere Sache, aber der Schüler am Wilhelm-von Humboldt-Gymnasium in Edigheim geht in die 11. Klasse und ist gerade einmal 17 Jahre