Auch in Mannheim leiden Unternehmen aktuell unter den Krisen. Dennoch gibt es positive Entwicklungen. Das zeigt der Jahresbericht der städtischen Wirtschaftsförderung.

Die schwierigen Rahmenbedingungen für die Mannheimer Wirtschaft spiegeln sich in den Zahlen wider, die der Bereich Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt nun vorgestellt hat. So ist die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Mannheim gegenüber dem Vorjahr zwar um 1798 Personen auf einen neuen Höchststand von 201.518 Menschen gestiegen. Trotzdem hat auch die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Punkte auf 7,9 Prozent zugelegt. Die Anzahl der in der Quadratestadt niedergelassenen Betriebe blieb mit 9019 nahezu stabil, zeigt laut Wirtschaftsförderung allerdings in den letzten Jahren eine leicht rückläufige Tendenz.

Wie Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle (SPD) betonte, sei es die Aufgabe der Wirtschaftsförderung, gute Rahmenbedingungen für die Unternehmen am Standort Mannheim zu gestalten und lokale Lösungen für globale Probleme aufzuzeigen. Es gehe darum, betriebliche Transformationsprozesse zu erleichtern und zu beschleunigen. Riehle verwies auf positive Entwicklungen im Bereich der Existenzgründungen. So seien 2025 von der Wirtschaftsförderung 220 Existenzgründungen und Jungunternehmen betreut worden – eine im Jahresvergleich hohe Zahl.

Einen „sensationellen Erfolg“ habe hier das im Mannheimer Existenzgründerzentrum gestartete Technologieunternehmen Osapiens erreicht, das seit Januar offiziell zu den „Unicorns“ (Einhörnern) – nicht börsennotierten Start-up-Unternehmen, die mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet werden – zähle. Osapiens sei die erste deutsche Firma, der das gelungen sei.

Weiter hohe Investitionen

Das nach wie vor große Vertrauen der Unternehmen in den Wirtschaftsstandort Mannheim spiegelt sich laut Wirtschaftsförderung nicht zuletzt in den Investitionen wider. So habe das Pharmaunternehmen Roche Diagnostics 2025 sein „Distributionszentrum Europa“ für rund 90 Millionen Euro ausgebaut. Der Eingangsbereich des Mannheimer Standorts werde mit der „Open Campus Area“ für 20 Millionen Euro neu gestaltet. Im Stadtteil Franklin sei der neue Hauptsitz von Hitachi Energy Deutschland entstanden und biete 500 Arbeitsplätze für rund 1000 Beschäftigte. Mit einer Investition von sieben Millionen Euro habe Hutchinson ein neues 3700 Quadratmeter großes Distributionszentrum für die Automobilindustrie eröffnet.

Die Wirtschaftsförderung nennt weitere Beispiele für Unternehmensniederlassungen: So habe es etwa Fortschritte bei der Entwicklung der als „Cluster“ definierten Branchen gegeben. In der Medizintechnologie habe sich Mannheim als führender Standort etabliert. Das Gründerzentrum des „Medical Technology Campus“ am Universitätsklinikum mit dem nachfolgenden „Business Development Center Cubex One“ sei vorbildlich und zukunftsweisend. Eine neue Erweiterung der Flächen für Start-up-Unternehmen sei im Gewerbegebiet Pfeifferswörth am Neckar nahe dem Klinikum geplant.