Wenn die scheue Saira vom Planeten Clitopolis auf die isländische Sex-Influencerin Emilý trifft, dann sind Lesbische Filmtage, vom 17. bis 22. April im Cinema Quadrat.

Laut Eigenwerbung „Ein Film für die ganze Familie“, andererseits erst freigegeben ab 16 Jahren ist „Lesbian Space Princess“ der einzige Animationsfilm im Festival-Programm des Cinema Quadrats und ein intergalaktischer Selbstfindungstrip mit ganz großem Herzen und Lust auf Krawall. Titelheldin Saira, die Tochter der Königinnen des fernen Planeten, ist am Boden zerstört, weil ihre Liebe, die heiße Kopfgeldjägerin Kiki, aus lauter Langeweile mit ihr Schluss gemacht hat. Doch sobald Kiki von den Straight White Maliens entführt wird, verlässt die introvertierte Prinzessin tapfer den Safe Space des queeren Weltraums in einem klapprigen Raumschiff. Die Maliens fordern nämlich dringend die berühmte königliche Labrys – eine goldene Doppelaxt von schier unfassbarer lesbischer Kraft.

Irrer Abenteuertripp und bonbonbuntes Musical

„Lesbian Space Princess“, das Debüt der australischen Regisseurinnen Leela Varghese und Emma Hough Hobbs, schillert witzig und bonbonbunt zwischen Science-Fiction-Musical und irrem Coming-of-Age-Abenteuertrip und gewann im vergangenen Jahr den Teddy-Award für den besten queeren Spielfilm auf der Berlinale. „Lesbian Space Princess“ ist wie alle anderen Beiträge bei den Lesbischen Filmtagen im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Wenn es im Programm heißt: „Das erste lesbische Fernsehmagazin auf diesem Planeten“, ist nicht mehr Clitopolis sondern unsere Erde gemeint. Die LGBTQ-Aktivistin Mahide Lein hat 1991 „Läsbisch-TV“ mitbegründet und ist am 19. April im Cinema Quadrat zu Gast. Sie bringt einen rund 100-minütigen Zusammenschnitt aus 27 wegweisenden Sendungen mit, die bis 1993 auf dem privaten Kabelsender FAB (Fernsehen aus Berlin) liefen und heute noch auf DVD erhältlich sind. Damals abwechselnd mit Rosa von Praunheims schwulen Magazin „Andersrum“ zu sehen, bestand jede knapp einstündige Sendung aus Beiträgen, die aus lesbischer und feministischer Perspektive aktuell über Politik, Kultur, Alltag, Sport oder Sex informierten. Heute setzt sich die mittlerweile 77-jährige Mahide Lein, die nach der Vorstellung für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen wird, über die eigene Szene hinaus für Kunst und Kultur in Berlin ein.

Eishockey mit Lovestory

Acht Vorstellungen umfassen die Lesbischen Filmtage, bei denen jeder Film nur einmal gezeigt wird. Der französische Eröffnungsfilm „15 Liebesbeweise“ spielt als leichtfüßige Komödie in Paris kurz nach der Einführung der Ehe für alle. Tontechnikerin Céline muss dem Staat mittels 15 persönlichen, handgeschriebenen Briefen aus dem Familien- und Freundeskreis beweisen, dass sie als zweite Mutter das Kind ihrer schwangeren Partnerin adoptieren kann.

„Breaking the Ice“ ist ein österreichischer Coming-of-Age-Film um Eishockey-Kapitänin Mira (Alina Schaller), die nicht privat, aber wenigstens im Sport alles unter Kontrolle hat, bis mit Theresa (Judith Altenberger) eine neue, unbekümmerte Spielerin in ihr Team kommt. Der bewegende Film wurde beim Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken gleich drei Mal mit dem Preis der Jugendjury, für das beste Drehbuch und als gesellschaftlich relevanter Film ausgezeichnet.

Sex-Influencerin in Island

Die isländische Tragikomödie „Skinny Love“ erzählt lustvoll und witzig erst von der Fern- und dann von der Nahbeziehung einer Sex-Influencerin im nordischen Inselstaat mit einer polnischen Geochemikerin, während die britische Produktion „Dreamers“ in ein Abschiebezentrum führt und dort zwei Zimmergenossinnen zusammenbringt.

Weitere Gäste werden zur Dokumentation „Jenseits des Sichtbaren“ über die schwedische Malerin Hilma af Klint (1862 -1944) erwartet, die die Mannheimer Kunsthistorikerin Dorothee Höfert vorstellen wird, sowie zur Wiederaufführung von „When Night is Falling“, eines Klassikers des lesbischen Kinos aus dem Jahr 1995, in den Ilona Scheidle von der Lesbisch-Schwulen Geschichtswerkstatt Rhein-Neckar einführen wird.

Kontakt

Nähere Infos und Karten auf https://cinema-quadrat.de/lesbische-filmtage/