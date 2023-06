Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach Friseuren in Ludwigshafen beschwert sich nun auch eine Buchhändlerin: darüber, erst kurzfristig erfahren zu haben, dass sie wegen des hohen Inzidenzwertes schließen musste. Kunden sind verunsichert – auch in Mannheim und im Rhein-Pfalz-Kreis: Ist ihr Lieblingsladen offen? Dürfen sie bestellte Bücher abholen? Wir haben Buchhändler nach ihrer Stimmung gefragt. Und erklären, was ein Buch mit einem Bier zu tun hat.

Antje Geis, Inhaberin der Leseecke in Oppau, ist verärgert. Zufällig habe sie am Mittwochabend kurz vor Feierabend erfahren, dass die Grundschulen wohl wieder geschlossen