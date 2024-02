Das Moderne Blasorchester Kurpfalz Oppau (MBO) lädt für Samstag, 2. März, von 11 bis 18 Uhr zum zweiten Oppauer Musiktag ins Bürgerhaus Oppau ein. Der Musiktag ist eine Feier der kulturellen Vielfalt und des gesellschaftlichen Zusammenhalts der nördlichen Stadtteile, heißt es vom Verein. Zwölf Orchester, Chöre und Schulensembles unterhalten an diesem Tag die Gäste. Die Veranstaltung soll einen Einblick in die vielfältige Musiklandschaft geben, dazu ermutigen, Konzerte der teilnehmenden Vereine zu besuchen und den Weg zu aktiven Teilnahme in den Vereinen öffnen. Der erste Musiktag fand im September 2022 in Oppau statt.