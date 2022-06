Wird es einen zweiten Hackgarten auf dem Theaterplatz geben? Die Voraussetzungen dafür prüfen lassen will die Fraktion Grünes Forum Südliche Innenstadt mit ihrem Antrag bei der nächsten Sitzung des Ortsbeirats Süd am Dienstag, 5. Juli, 17 Uhr, in den Räumen der BBS Wirtschaft I in der Mundenheimer Straße 220. Insgesamt stehen 16 Punkte auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung. Dabei werden unter anderem auch das Projekt Umweltpatenschaften sowie die Baupläne für das neue Polizeipräsidium am Südwestknoten (Heinigstraße) vorgestellt. Zudem geht es um den Sachstand für die Vorbereitungen des Filmfestivals auf der Parkinsel (24. August bis 11. September), das Parkraumkonzept in Süd und die Sperrzeiten für die Außengastronomie.