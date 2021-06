Die zweite Corona-Sonderimpfaktion in Ludwigshafen findet am Samstag statt. Gespritzt werden rund 700 Impfdosen des Herstellers Johnson & Johnson, bei dessen Wirkstoff nur eine Impfung erforderlich ist. Die Aktion wird im Stadtteil Oggersheim stattfinden, wo ein provisorisches Impfzentrum dafür eingerichtet wird, wie die Stadtverwaltung am Montag weiter mitteilte. Mit dieser Aktion will die Stadt wieder gezielt Menschen in beengten Wohnsituationen ansprechen, unter anderem mittels Briefwurfsendungen und persönlicher Ansprache. Im Einsatz sind mobile Impfteams des Roten Kreuzes (DRK), Mitarbeiter der Stadtverwaltung sowie ehrenamtlichen Helfer. Verimpft wird der verbliebene Impfstoff aus der ersten Sonderimpfaktion im Hemshof Anfang Juni. Das Land Rheinland-Pfalz hatte der angesichts hoher Inzidenzzahlen der Stadt 2500 Dosen zur Verfügung gestellt. Knapp 1800 Menschen hatten sich bei dieser Aktion impfen lassen. „An alle, die von uns eine Einladung zur zweiten Aktion erhalten, appelliere ich: Nutzen Sie diese Chance, lassen Sie sich impfen. Je mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden, umso besser für alle“, sagt Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Je nach Resonanz am Samstag werde entschieden, ob die Aktion am Sonntag fortgeführt werde.