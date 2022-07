Die zweite Skatenight in Mannheim steht auf dem Programm. Am Mittwoch ab 19 Uhr sammeln sich die Teilnehmer wieder am Wasserturm. Los geht es dann um 19.30 Uhr. Gefahren werden zwei Runden, eine ist elf Kilometer lang. Eine kleine Pause wird im Skatestadion an der Radrennbahn eingelegt. Wer es nicht bis 19.30 Uhr an den Wasserturm schafft, kann gegen 20.30 Uhr hier einsteigen. Für den Fall, dass die Skates oder die Muskeln schlapp machen, fährt ein Bus mit, in den die Teilnehmer jederzeit einsteigen können. Gefahren wird die Neckarstadt- Route. Diese führt am Schloss vorbei, über die Jungbuschbrücke zum Alten Meßplatz und dann zum Skatestadion. In der zweiten Runde geht es dann durch Käfertal nach Vogelstang und von dort aus wieder zurück zum Wasserturm. Eine Woche später, am 3. August, startet die Skatenight in Ludwigshafen um 19.30 Uhr am Berliner Platz.