Die zweite Skatenight Mannheim in dieser Saison startet am Mittwoch, 28. Juni, 19.30 Uhr, am MVV-Hochhaus am Neckar. Eingeladen sind Inlineskater jeden Alters. Die sogenannte Parktour-Vintage-Strecke führt im etwas längeren ersten Teil zunächst am Luisenpark entlang und dann über Neuostheim nach Neuhermsheim. Über Fahrlach geht es dann wieder in die Oststadt und über den Neckar zur Pause im Skatestadion der Rhein-Neckar Skater (An der Radrennbahn 16, Nähe Haltestelle Hochuferstraße). Dort können alle, denen 19.30 Uhr zu früh ist, gegen 21 Uhr dazustoßen oder nach der ersten Runde aussteigen. In der zweiten Runde geht es dann am Herzogenriedpark entlang über den Neuen Messplatz Richtung Jungbuschbrücke wieder zurück zum MVV-Hochhaus. Rückkehr ist gegen 21.45 Uhr.

5. Juli: Tour in LU

Eine Woche später, am 5. Juli, findet die Skatenight dann in Ludwigshafen statt. Diese startet ebenfalls um 19.30 Uhr – am Hauptbahnhof in Ludwigshafen. Weitere Infos im Netz unter www.rhein-neckar-skater.de/skatenights.