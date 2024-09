Der TFC Ludwigshafen war am vergangenen Wochenende in der Feldsaison der 2. Regionalliga gleich zweimal gefordert. In einer Partie fehlte das Glück, in der anderen am Ende die Kraft.

Für den TFC begann die laufende Runde erfolgreich. Im ersten Spiel nach dem Abstieg aus der 1. Regionalliga Süd hatten die Ludwigshafener mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Dem ersten Auswärtsspiel der Runde folgte wenige Stunden bereits das Zweite. Die Gegner, der SC SAFO Frankfurt sowie der TEC Darmstadt, blickten auf grundverschiedene Eröffnungsspiele zurück. Der SC musste sich zum Saisonauftakt dem Rüsselsheimer RK geschlagen geben. Der TEC gewann 3:2 beim Dürkheimer HC.

Es dauerte bis in das zweite Viertel, bis sich der TFC für eine bis dahin sehr gute Leistung belohnte. Johannes Berger stand richtig und schob nach einer kurzen Ecke für die Pfälzer zur Führung ein (27). Nach der Pause folgte Bergers zweiter Treffer zum 0:2 (36). Den Gastgebern gelang wenig später der Anschlusstreffer (43). Im letzten Viertel behielt der TFC einen kühlen Kopf. Für den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel fehlten nur noch wenige Minuten. Kurz vor dem Spielende erhielt der SC jedoch eine äußerst fragwürdige Ecke zugesprochen. Die Pfälzer wehrten diese ab. Daraufhin folgte ein erneuter Pfiff: kurze Ecke. Abermals gelang es dem TFC Ludwigshafen, den Schuss abzuwehren. Doch der abgeprallte Ball landete erneut in den Reihen der Gastgeber. Der daraus resultierende Nachschuss zappelte zum 2:2-Ausgleich im Netz und war zeitgleich die letzte Aktion des Spiels.

„Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht, haben den Ball gut durch unsere Reihen gespielt. Wir waren gleichermaßen konsequent und konzentriert in unserer Abwehrarbeit. Es gab jedoch bereits während des Spiels einige unverständliche Pfiffe gegen uns. Die beiden kurzen Ecken am Ende der Partie allemal“, kritisierte TFC-Trainer Robert Willig.

Lange mitgehalten

Mit dem TEC Darmstadt wartete eine äußerst angriffslustige Mannschaft auf den TFC. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging es mit 1:1 in die Kabine. Hanno Kroll war im ersten Spielabschnitt für den TFC erfolgreich gewesen. Der TEC blieb seiner Spielweise treu und zielte immer wieder direkt auf den Kreis der Gäste. Leon Neuber erzielte nach einer kurzen Ecke die 2:1-Führung (35) der Gastgeber. Max Vogel glich noch im dritten Viertel für Ludwigshafen aus (40). Erneut war es eine kurze Ecke, die den Gastgebern zugutekam. Jonathan Griem erhörte auf 3:2 (51). Dem TFC fehlten in den verbleibenden Minuten die Kraft, das andauernde Tempospiel des TEC führte zu vielen Kontermöglichkeiten. Am Ende mussten sich die Pfälzer mit 2:6 geschlagen geben.

„Das Endergebnis verfälscht den Spielverlauf etwas. Im letzten Viertel ging uns die Luft aus. Man konnte einige Parallelen zur vergangenen Runde erkennen. Dennoch bin ich mit der Leistung der Mannschaft an diesem anstrengenden Wochenende zufrieden“, zog Willig eine positive Bilanz des Doppelspieltages.