Mit einem 24:11 (8:7)-Sieg bei Schlusslicht WV Darmstadt 70 landeten die Wasserballer des WSV Vorwärts Ludwigshafen den erhofften und auch erwarteten Sieg in der zweiten Wasserball-Bundesliga. Nur in der ersten Hälfte taten sich die Gäste schwer, lagen zur Mitte des ersten Viertels sogar 2:3 in Rückstand. Dann hatten sich die Ludwigshafener, bei denen Jonas Pohle mit zehn Treffern der überragende Torschütze war, gefangen. Mit einem knappen 8:7 wurden die Seiten gewechselt und mit einem wahren Feuerwerk schoss der WSV im Anschluss die personell stark angeschlagenen Gastgeber im dritten Abschnitt förmlich aus dem Becken. Mit 9:2 und 7:2 gingen die beiden Viertel der zweiten Hälfte deutlich an Ludwigshafen. Das Team bleibt vor dem nächsten Heimspiel gegen Spitzenreiter SC Neustadt als Vierter in Tuchfühlung zu den Plätzen zwei und drei der Tabelle.