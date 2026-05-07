Der Saisonendspurt steht für die Eulen Ludwigshafen an. Der Klassenverbleib in Liga zwei ist das Ziel. In der Geschäftsstelle wird bereits am zukünftigen Trikot gearbeitet.

Der Endspurt wird eingeläutet. Noch vier Partien, darunter drei vor eigener Kulisse, stehen für den Zweitligisten Eulen Ludwigshafen auf dem Plan. Der Auftakt folgt gegen den Tabellenvierten und Bundesliga-Absteiger 1. VfL Potsdam (Sonntag, 17 Uhr). Nach dem überraschenden Punktgewinn im Hinspiel (32:32) in der Landeshauptstadt von Brandenburg will die Mannschaft von Cheftrainer Michael Haaß gern vor eigenem Publikum nachlegen und die Zähler 23 und 24 auf dem Habenkonto verbuchen. Derzeit beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsrang nur fünf Zähler. Und es ist der Wunsch des Trainers, keinesfalls am letzten Spieltag wieder um den Ligaverbleib zittern zu müssen.

Die Weichen für die kommende Spielzeit sind gestellt. Die Handball-Bundesliga GmbH hat die Lizenz erteilt, das Verfahren hatte noch der vorherige Geschäftsführer Domenico Marinese eingeleitet. Die Personalplanung ist abgeschlossen. Eine Erleichterung spürt gerade in der Geschäftsstelle Werkstudent Nico Hassert. Er hat eine alljährliche Herausforderung gemeistert: den Entwurf des Designs für das neue Mannschaftstrikot. Der 24 Jahre alte Mitarbeiter, der seit fünf Jahren nach mehreren Praktika und inzwischen mit seinem dualen Studium eine feste Größe im Team der Geschäftsstelle ist, zählt neben dem Marketing auch die Sponsorenbetreuung zu seinen Aufgaben. Er gilt als einer der kreativen Köpfe hinter den Kulissen. Jüngst konnte er auf seiner To-do-Liste in dem Büro, das er mit dem Geschäftsführer teilt, beim Punkt neues Mannschaftstrikot einen weiteren Haken setzen. Der Entwurf befindet sich in der Fertigung bei Partner Craft. „Das war in den letzten Wochen die größte Herausforderung“, verrät Hassert.

Von der Idee bis zum Entwurf geht kein Schritt an ihm vorbei. Abstimmungen mit der Agentur Ideenkind, aber auch mit dem Geschäftsführer sind notwendig. Aus diversen Entwürfen wird am Ende jenes Design ausgewählt, das in die Fertigung kommt. Voraus geht stets die Idee Hasserts. Dabei erklärt er, dass das Trikotdesign in einem Drei-Jahres-Zyklus entstanden ist. Hinter jedem Design stehe eine Idee, die von ihm stamme. Es sind Fragen und Gedanken rund um die Eulen, die er visuell umzusetzen versucht. So sei das Graffiti im Trikot vor zwei Jahren aus den Medienberichten, „Ludwigshafen sei eine hässliche Stadt“, entstanden. Und das derzeitige Auswärtstrikot in Grün soll die Herkunft und das Leben der Eule symbolisieren. „Grün steht für den Wald“, erzählt Hassert. Die Farbe habe keinesfalls etwas mit der des Kooperationspartners im HLZ, dem TV Hochdorf, zu tun.

Zum künftigen Trikot will er noch nicht allzu viel verraten. Das neue Design soll die Heimat der Eulen Ludwigshafen symbolhaft auf dem Trikot zeigen. „Die Stadt, die Gebäude, die Infrastruktur und vieles mehr“, erzählt Hassert. Auch bei der Farbe wird es Änderungen geben. „Nicht beim Heimtrikot, das bleibt wie gewohnt rot, aber das Auswärtstrikot wird diesmal nicht grün sein, sondern farbenfroh“, verrät Hassert.

Der Prozess der Ideenfindung beginnt bei ihm schon zum Start einer Saison. „Im Dezember beginnen wir dann, mit Ideenkind uns zu beraten, von Januar bis März versuchen wir dann, das Design zu erstellen und abzustimmen“, erzählt Hassert. Es muss bis ins kleinste Detail geplant werden. „Das Trikot ist nun mal die beste Werbefläche“, verrät der 24-Jährige, der einst bei den Minis der TSG Friesenheim mit dem Handball begann und schon mit 14 Jahren seinen ersten Kreuzbandriss hatte. „Es gibt hier auch klare Regeln der HBL“, erläutert Hassert. Mehr als acht Sponsoren dürfen dort nicht platziert werden. Bei den Eulen sind es derzeit sieben. Für die kommende Saison soll sich daran nichts ändern.

Hassert geht in der Geschäftsstelle voran, er sieht sie als seine Familie. „Einmal Eule, immer Eule“, ist sein Credo. Das lebt er vor. So kam er auch nach seiner Verletzung und einer Saison bei der SG MTG/PSV Mannheim im September 2024 wieder zu seinem Heimatverein zurück. Diesmal mit dem zweiten Kreuzbandriss sowie einem Meniskus- und Knorpelschaden. „Das war es dann“, stellt er fest. Seine aktive Karriere hat er vorerst beendet. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits seine ersten Praktika bei den Eulen absolviert, machte sein Fachabitur und zugleich seinen Abschluss als Medienassistent. Damit öffnete er sich die Tür zum Marketing-Studium, dessen Praxisteil er in der Geschäftsstelle der Eulen Ludwigshafen absolviert. Und dort möchte er gern bleiben – zumindest bis zum Ende seines Studiums im Jahr 2029.

Nun freut er sich auf die erste Lieferung des neuen Trikots für die kommende Spielzeit. Über 400 Exemplare wurden bestellt. „Wir können aber immer wieder nachbestellen“, erzählt Hassert. Wenn die Lieferung eintrifft, beginnt das Packen der Taschen für den neuen Kader. Jeder Spieler erhält zwei Exemplare eines Heim- und Auswärtstrikots. Dafür lohnt es sich, jetzt die nächsten beiden Zähler „einzutüten“, um den Klassenverbleib so bald wie möglich zu sichern.