Der BASF TC Ludwigshafen ging mit dem Wissen ins letzte Saisonspiel, dass der Klassenverbleib in Liga zwei sicher ist. Trotzdem wollte das Frauen-Team einen guten Abschluss.

Mit einem 7:2-Erfolg über das Tennisteam Manching verabschiedeten sich der BASF TC Ludwigshafen aus der Saison in der zweiten Frauen-Tennisbundesliga. In der Endabrechnung steht damit ein vierter Tabellenplatz für die Ludwigshafenerinnen.

Eigentlich war das Match nur noch für die Gäste von Bedeutung. Die hätten schließlich bei einem Sieg am letzten Spieltag die Münchnerinnen noch auf den Abstiegsrang verweisen können. Dementsprechend hatten die Gäste auch aufgestellt. Die Gastgeberinnen waren hingegen bereits seit der Vorwoche gesichert, konnten einerseits befreit, andererseits mit viel Entscheidungsfreiheit in der Aufstellung aufspielen, was sich in der sehr von deutschen Spielerinnen geprägten Liste widerspiegelte. Angeführt wurde die BASF-Riege allerdings von der Niederländerin Stephanie Visscher, die am Freitag noch gefehlt hatte. Sie war letztlich der entscheidende Wechsel.

In Rückstand

„Es war nicht ausgeschlossen, dass wir erst einmal einem Rückstand hinterherlaufen“, erklärte BASF-Mannschaftsführerin Selina Dal. Sie selbst war an Punkt zwei gegen die Tschechin Denise Satralova beim 1:6, 2:6 chancenlos. Und auch Lilly Harlos unterlag an sechs gegen Sofie Hettlerova mit dem gleichen Ergebnis. Chantal Sauvant hielt die Ludwigshafenerinnen mit ihrem Sieg im ersten Durchgang im Spiel. „Uns war schon klar, dass wir, von den beiden verlorenen Matches abgesehen, in allen anderen Einzeln gute Siegchancen haben“, gewährte Dal einen Einblick ins Innenleben der BASF-Mannschaft.

Sie selbst brachte dabei ein wenig die Wende. Stephanie Visscher erwischte im Spitzeneinzel einen ganz schwachen Start, lag gegen Luisa Schruff schnell mit 0:3 im Hintertreffen, hatte dabei vor allem Schwierigkeiten mit dem eigenen Aufschlag und der Präzision. „Ich hatte diese Gegnerin im vergangenen Jahr“, erinnerte sich Dal, die nach einer kurzen Verschnaufpause auf die Bank der Teamkollegin wechselte und ganz offensichtlich die richtigen Worte fand. Die Niederländerin drehte den Satz, ging ihrerseits mit 4:3 in Führung. Ihren eigenen Anteil wollte Dal dabei nicht zu hoch hängen. „Spielerisch war Stephanie auch vorher schon überlegen.“ Mit dem Zuspruch von der Seitenlinie setzte sie diese Überlegenheit aber endlich auch um, drehte das Spiel zu einem 7:5-, 7:6-Erfolg und läutete damit letztlich die Wende ein.

Doppel kampflos gewonnen

Mit einem 4:2 aus den Einzeln benötigten die Gastgeberinnen letztlich nur noch einen Erfolg aus den Doppeln, und der war praktisch schon gesichert, weil Emma Schruff aufseiten der Münchnerinnen verletzt aufgeben musste und damit ein Doppel ohnehin kampflos an den BASF TC ging. Charlotte Keitel und Alexa Volkov machten es hingegen noch einmal spannend, siegten mit 10:8 im Match-Tiebreak. Und weil auch Visscher und Dal ihr Einzel gewonnen hatten, stand am Ende ein letztlich deutlicher Erfolg zum Saisonabschluss. „Insgesamt war das eine positive Runde von uns“, resümierte Mannschaftsführerin Dal, die den drei knappen Niederlagen gegen Vaihingen-Rohr, Iphitos München und Eschborn gar nicht lange nachtrauern wollte und lieber auf den 8:1-Erfolg über den späteren Meister Luitpoldpark München verwies. „Wir hatten einen unglücklichen Start, aber wir haben gekämpft und so unser Ziel, den Klassenerhalt, erreicht.“ Und der stand sogar schon vor dem Abschlusswochenende fest.