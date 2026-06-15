Der TB Oppau kämpft in der Zweiten Faustball-Bundesliga gegen den Abstieg. Ein Spieler kehrt zum Doppelspieltag zurück in den Kader – gerade rechtzeitig, um zu helfen.

Vier wichtige Punkte gegen zwei Kellerkinder eingefahren, nach der Vorrunde in der Zweiten Bundesliga stehen die Faustballer des TB Oppau mit ausgeglichenem Punkteverhältnis im Mittelfeld. Die Moral in der Mannschaft stimmt.

Was haben sich die fünf jungen Oppauer gegen den RV Rendel reingehängt, um jeden Meter, um jeden Ball, um jeden Punkt gekämpft: Mit einem knappen 3:2-Sieg haben sie beim zweiten von drei Heimspieltagen den Mitkonkurrenten um den Abstieg niedergekämpft. Zweimal einen Satzrückstand ausgeglichen und dann den entscheidenden fünften Satz für sich entschieden, wow! 10:12, 13:11, 10:12, 11:8 und 13:11 – knapper geht’s fast nicht. „Das war wirklich sehr, sehr ordentlich. Die Jungs haben eine moralische Superleistung gezeigt“, war TBO-Coach Matthias Bog voll des Lobes. Vor allem die beiden Abwehrspieler Markus Holder und Gianluca Anfuso überzeugten Bog: „Sie haben fast fehlerfrei gespielt“.

Comeback bon Anfuso

Bemerkenswert das Comeback von Gianluca Anfuso nach seiner Schulteroperation, der er sich Ende März unterziehen musste. Ein Foul beim Fußball – er kickt leidenschaftlich gern bei Blau-Weiß Oppau – hatte ihn ausgebremst. „Ich bin unglücklich auf die Schulter gefallen, habe sie mir dabei ausgekugelt. Es ging ziemlich viel kaputt, die Operation in der Unfallklinik musste sein“, blickt Anfuso zurück. Tatsächlich gingen ihm Gedanken durch den Kopf, ob er denn weiter Faustball spielen wolle, aber ziemlich schnell spürte er, dass er es nicht sein lassen kann, dass er weiter zweigleisig seinen geliebten Sportarten nachgehen will: „Ich habe einfach zu viel Spaß am Teamsport. Unsere Faustballmannschaft ist einfach top, wir haben einen tollen Teamgeist“, verriet er. Mit Luca Stimac trainiert er zudem die U14-Faustballer, „da bin ich einfach zu nah dran an diesem Sport, ich könnte gar nicht aufhören“.

Nun, Anfuso und Markus Holder gaben der Mannschaft einen unglaublichen Rückhalt, Martin Bachmaier räumte in der Mitte ziemlich gut auf, und Kapitän Felix Schulze und Karim Al-Scheich Talas agierten im Angriff sehr konzentriert. „Wenn wir in der Abwehr so ziemlich jeden Ball rausholen, kannst du vorne auch mal eine Chance auslassen, ohne dass es gleich gefährlich wird“, ordnete Bog das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Angriff ein.

Unspektakulärer Sieg

Die zweite Partie am Samstag verlief bei widrigen Windverhältnissen vergleichsweise unspektakulär. Mit 11:2, 13:11 und 11:4 besiegten die Oppauer den Tabellenletzten TV Völklingen.

Mit 8:8 Punkten stehen die Oppauer zur Halbzeit der Feldrunde auf dem sechsten Platz, absteigen werden die Mannschaften auf den Rängen acht und neun. „Es bleibt eng. Ein paar Punkte müssen schon noch her, um die Klasse zu sichern“, sagte Bog. Drei, besser vier Spiele sollte der TBO in der Rückrunde gewinnen. Ob das bereits am Samstag (14 Uhr) der Fall sein wird, wenn die Oppauer ein letztes Mal in der Sommersaison daheim aufschlagen? Das dürfte schwierig werden: Mit dem TV Wünschmichelbach und der TSV Karlsdorf stellen sich die beiden Tabellenführer an der Jahnstraße vor. Aber Felix Schulze & Co können kämpfen, das haben sie bewiesen. Warum also sollte ein Überraschungserfolg nicht möglich sein.