Letztes Saisonwochenende in der zweiten Tennis-Bundesliga der Frauen. Für den BASF TC Ludwigshafen ist vom Titel bis zum Mittelfeldplatz alles drin. Zwei Partien stehen an.

Am letzten Wochenende der zweiten Tennisbundesliga ist zumindest die Meisterfrage noch nicht geklärt. Insgesamt haben dabei noch sechs der acht Mannschaften eine rechnerische Chance auf den Titel. Mittendrin sind dabei die Frauen des BASF TC Ludwigshafen, die zum Abschluss am Freitag auswärts und am Sonntag zu Hause antreten.

Rein von den Zahlen ist der Freitag ein Spitzenspiel der zweiten Liga. Immerhin müssen die Ludwigshafenerinnen als aktuell Dritte beim Zweiten, Tennis 65 Eschborn, antreten. Beide liegen, wie alle fünf Teams hinter Tabellenführer Luitpoldpark München, mit drei Siegen und zwei Niederlagen in Lauerstellung. Lediglich die Münchnerinnen haben bereits vier Siege auf dem Konto. Druck macht BASF-Cheftrainer Steffen Neutert seiner Mannschaft vor dem Abschlusswochenende aber nicht. Immerhin ist das Saisonziel Klassenverbleib seit der Vorwoche praktisch eingetütet. Brisanz steckt am Freitag trotzdem im Duell in Hessen. Immerhin stehen dort mit Sinja und Livia Krause zwei Spielerinnen in der Aufstellung, die im Vorjahr noch für den BASF TC auf den Platz gegangen waren. Sinja steht allerdings am Wochenende wohl nicht zur Verfügung, ist bereits in Vorbereitung auf die Rasensaison. Schwester Livia wird am Freitag aber auf dem Platz stehen. Wer für den BASF TC antreten wird, ist hingegen offen. Immerhin deutete Neutert schon vor der Saison an, dass mit dem Klassenverbleib in der Tasche vor allem deutsche Spielerinnen auf der Meldeliste eine Einsatzchance erhalten.

Gegner im Abstiegskampf

Das gilt dann auch für den Saisonabschluss am Sonntag, wenn der BASF TC Ludwigshafen das Tennisteam Manching zu Gast haben wird. Für die Münchnerinnen geht es an diesem Wochenende noch gegen den Abstieg. Deshalb ist mit einer starken Aufstellung zu rechnen.

Spielbeginn am Freitag in Eschborn und am Sonntag auf der Anlage des BASF TC ist jeweils um 11 Uhr.