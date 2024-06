Zum letzten Heimspiel der Saison in der Zweiten Wasserball-Bundesliga empfängt der WSV Vorwärts Ludwigshafen am Freitagabend den WV Darmstadt.

In der sportlich schlechtesten Saison seit dem Aufstieg im Jahr 2006 können sich die Ludwigshafener mit einem Sieg gegen Schlusslicht Darmstadt höchstens noch auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Aktuell liegen die Ludwigshafener noch auf Rang sieben und sind damit Drittletzter. „Wir wollen diese Saison nur noch zu Ende spielen“, nannte WSV-Urgestein Benjamin Hettich das Ziel der Ludwigshafener. Immerhin haben langjährige Leistungsträger wie er selbst mittlerweile ein Alter erreicht, in dem es immer schwerer falle, sich für den trainingsintensiven Sport zu motivieren. Talentierte Jugendspieler sollen künftig wieder an erfolgreichere Zeiten anknüpfen.

Doch zunächst einmal, und auch wenn die Saison alles andere als nach Wunsch verlaufen ist: Von den eigenen Zuschauern wollen sich die Gastgeber mit einem Sieg verabschieden, ehe die Saison in der kommenden Woche mit einem Auswärtsspiel beim SC Neustadt endet. Dabei muss der WSV zum Saisonende zwei Mal auf dem Großfeld antreten. Gespielt wird am Freitag ab 20 Uhr im Freibad am Willersinnweiher.