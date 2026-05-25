Die Eulen Ludwigshafen sind vorzeitig am Ziel. Zu den Hauptdarstellern zählt auch ein Phänomen. Training ist manchmal eben doch nicht alles.

Den 23. Mai werden Spieler, Trainer und Fans der Eulen Ludwigshafen lange in positiver Erinnerung behalten. In einem wahren Handball-Krimi siegte die Mannschaft von Michael Haaß 29:27 (12:15) gegen den TuS Ferndorf und sicherte sich zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt in der Zweiten Liga. Nach 60 Minuten stand die altehrwürdige Friedrich-Ebert-Halle mit 2201 Zuschauern Kopf.

Mit „so ein Tag so wunderschön wie heute“-Gesängen feierten die Spieler mit ihren Fans überschwänglich den Erfolg. Eine durch viel Verletzungspech und Unruhen im Umfeld geprägte Saison fand mit dem Erfolgserlebnis vorzeitig ihr Happy End. Einer der Hauptakteure war am Samstagabend der erst 18-jährige Tilo Müller. Dabei fiel das Rückraum-Talent ein ganzes Jahr mit einem Kreuzbandriss aus und gab nach einer intensiven Reha erst Mitte April sein Comeback im Bundesligateam. „Tilo ist ein Phänomen. Hut ab vor dem Jungen“, lobte Trainer Michael Haaß seinen Youngster.

Mit Mut und Draufgängertum bewies der 1,73 Meter große Linkshänder bei zwei Toren und drei Assists seine Klasse. Ganz stark war der Kempa-Trick zu Marc-Robin Eisel, der für das wichtige 25:24 (56.) sorgte. „Das haben die beiden nicht einmal im Training ausprobiert“, schwärmte Haaß. Der über die Südpfalztiger 2020 zum HLZ Friesenheim-Hochdorf gekommene Schüler ist einfach nur dankbar und froh über seine handballerische Entwicklung: „Ich bin dankbar über das Vertrauen des Trainers, die großartige Kulisse und natürlich unseren Erfolg. Jetzt wollen wir auch noch die letzten beiden Spiele gewinnen“.

Ilic verletzt

Dabei waren die personellen Vorzeichen vor Anpfiff wieder einmal sehr ungünstig. Abwehr-Ass Mihailo Ilic fiel nach seinem Comeback beim letzten Heimspiel aus und muss sich erneut einer Operation am lädierten Mittelfuß unterziehen. „Ich wäre so gerne vor dieser Kulisse dabei gewesen, um der Mannschaft zu helfen. Ich bin mir sicher, dass wir das irgendwie packen“, strahlte der verletzte Ilic Optimismus aus. Der Anfang war sehr holprig. Seine Kollegen fanden gegen das Team des ehemaligen Eulen-Trainers Caven Klatt überhaupt nicht in das Spiel. Bei einem 3:10-Rückstand nach einer Viertelstunde lagen die Eulen klar auf der Verliererstraße.

Durch die Rückkehr von Frederik Stüber nach seiner Handverletzung kam mehr Mentalität in das Spiel der Rothemden. Auch ohne Torerfolg am Kreis riss der leidenschaftlich voran gehende Kapitän seine Kollegen mit und sorgte dafür, dass sich der Pausenrückstand mit minus drei in Grenzen hielt. „Es wird schwer, aber die Eulen werden sich zurück kämpfen und dann schauen wir, wie das am Ende ausgeht“, sagte GAG-Vorstand und Eulen-Fan Wolfgang van Vliet in der Pause. Der Fanwunsch wurde erfüllt.

Am Ende spielte der zum Saisonende in Richtung Eisenach ausscheiden Torwart Mats Grupe eine Schlüsselrolle. In der Crunchtime bewies der Keeper mit seinen Reflexen (12 Paraden) mehrfach seine Extraklasse und hielt kurz vor Schluss mit einem gehaltenen Siebenmeter gegen Marvin Mundus den verdienten Sieg fest. „Am Anfang haben wir den Start verschlafen und liegen fast die ganz Zeit hinten. Wir kämpfen uns heran, weil wir auch in der Abwehr kompakter stehen und machen die einfachen Tore“, sagte Grupe.

Urgestein Falk

Eine Schlüsselszene war für ihn der sehenswerte Kempa-Trick von Tilo Müller zu Marc-Robin Eisel zum 25:24: „Nach dem Tor wusste ich, dass es mit dem Sieg klappt. Wir haben uns am Ende brutal reingehängt. Das war eine starke Mannschaftsleistung.“ Mit noch zwei Siegen gegen Schlusslicht Oppenweiler/Backnang und Hüttenberg will sich Grupe nach knapp dreieinhalb Jahren bei den Eulen in Richtung Erste Bundesliga beim ThSV Eisenach verabschieden.

Für Urgestein Alexander Falk wird es in der neuen Saison in der Zweiten Bundesliga mit seinen Eulen weiter gehen. „Wir haben uns viel für das Spiel vorgenommen und sind ganz schlecht in die Partie reingekommen. Am Ende sind wir glücklich, dass es zum Sieg gereicht hat und wir mit den Fans feiern können“, sagte Falk.

Einen unvergesslichen Handball-Abend dürften auch die von der Agentur LUnited eingeladenen rund 500 ehrenamtlich in Ludwigshafen engagierten Menschen gehabt haben. „Die Einladung war ein besonderer Dank für tagtägliche ehrenamtliche Arbeit. Vom Murmelverein und Tierschutzverein über Schiedsrichter, Schülersprecher bis hin zur freiwilligen Feuerwehr waren viele Gruppen vertreten“, unterstrich LUnited- Verantwortliche Marion Lichti das große Interesse. Mindestens einen neuen Fan haben die Eulen gewonnen. „Bisher hatte ich keinen Bezug zum Handball. Zum Reinschnuppern ist die Aktion super. Spiel und Atmosphäre haben mir sehr gut gefallen“, sagte Stefanie Kaufmann vom Freundeskreis Städtepartnerschaft Ludwigshafen Havering.