Zweitligist Eulen Ludwigshafen will zu Hause gegen Coburg wichtige Punkte einsammeln. Zwei Brüder stehen vor einem Duell, der Geschäftsführer arbeitet sich derweil ein.

Auf diese Nachricht hat er gewartet. Als Andreas Olbert am vergangenen Mittwochvormittag von den Gesprächen mit seinem Geschäftsführerkollegen Holger Bachert von den Rhein-Neckar Löwen sich wieder auf den Weg nach Ludwigshafen machte, war die frohe Kunde aus Köln noch nicht eingetroffen. Das änderte sich im Laufe des Nachmittags und sorgte zunächst für Freude auf der Geschäftsstelle. „Die Lizenzerteilung ohne Auflagen ist Bestätigung unserer Arbeit und gibt uns Planungssicherheit. Natürlich ist das auch Motivation und Ansporn, genauso weiterzumachen. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat“, sagt Olbert. Einen Schritt, den sein Vorgänger Domenico Marinese auf den Weg gebracht hatte. Es ist aber auch eine Nachricht, die die Mannschaft vor dem Heimspiel (19 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle) gegen den HSC 2000 Coburg beflügeln soll.

Es ist eine Partie, in der die Rothemden nach dem überraschenden Sieg bei TuS Nettelstedt-Lübbecke Wiedergutmachung bei den eigenen Fans nach der Klatsche gegen den VfL Lübeck-Schwartau leisten wollen. Aus dem Kreis der zuletzt angeschlagenen und verletzten Spieler dürfte Vincent Bülow zurückkehren. Dagegen werden Mats Grupe, Nici Waldvogel, Mihailo Ilic und Frederik Stüber weiter fehlen.

Bruderduell auf dem Feld

Es ist diesmal das Bruderduell zwischen Lars und Nils Röller. Die beiden aus Mutterstadt stammenden Jungs kommen aus der Jugend der TSG Friesenheim. Während Nils Röller in der C-Jugend gemeinsam mit Mihailo Ilic unter dem Trainer-Duo Axel Wilbrandt und Jan Willner erstmals die Pfalzmeisterschaft holte, feierte sein zwei Jahre älterer Bruder Lars seine Jugenderfolge in der Akademie der Rhein-Neckar Löwen. Lars’ „kleiner“ Bruder Nils, zwei Jahre jünger, neun Zentimeter kleiner, spielt seit zwei Jahren in Coburg. Im Familienduell liege Nils derzeit vorn, sagt Lars und hat einen Plan: „In der zweiten Liga waren diese Duelle bislang recht ausgeglichen. Nach der Hinspiel-Niederlage in Coburg möchte ich deshalb gemeinsam mit der Mannschaft wieder auf Unentschieden stellen und die Punkte diesmal in Ludwigshafen behalten.“

Vor dem Spiel wird sich auch der neue Geschäftsführer Andreas Olbert auf dem Spielfeld dem Publikum vorstellen und einige Sätze an die Fans richten. „Es gibt keinen aktuellen Grund, aber es ist mir wichtig, dem Publikum als neuer Geschäftsführer vorgestellt zu werden“, erläutert Olbert. Derzeit befindet sich der 55-Jährige, der auch ehrenamtlich als Ortsvorsteher von Maudach tätig ist, in der Einarbeitungsphase. „Mir ist es wichtig, mir über alles, was bei den Eulen getan wurde und auch geschieht, ein Bild zu verschaffen, um dann die notwendigen Schritte einzuleiten“, so Olbert. Aktuell nimmt er täglich bis zu fünf Termine wahr und führt zahlreiche Gespräche mit Partnern, Sponsoren, Gesellschaftern, aber auch mit Mitarbeitern und der Mannschaft. „Es ist aktuell sehr viel, aber ich mache es gern, es macht ja Spaß.“ Zu den Themen gehören auch der Gesellschafterstreit, die Thematik Lisa Heßler, aber auch das Hallenverbot der beiden Gesellschafter. „Mit dem Blick auf die Zukunft ist es mein Ziel, einige Baustellen zu schließen. Wenn es Möglichkeiten gibt, einen Konsens zu erreichen, dann soll das auch erfolgen. Die Themen belasten nicht nur den Verein, sondern jeden Einzelnen auch persönlich“, erklärt Olbert.

Viele Gespräche

Er betont, dass er bisher mit allen persönlich gesprochen habe, auch mit der früheren Geschäftsführerin Lisa Heßler. Das gelte ebenso für den Gesellschafterstreit. Dessen Klärung dürfte laut Olbert etwas schwieriger werden, da die Kommunikation gegenseitig über Anwälte erfolgt. „Da besteht meinerseits nur eine begrenzte Handlungsfähigkeit“, stellt Olbert fest. Entscheidend sei für ihn, dass in allen Bereichen Bewegung zu erkennen sei. „Bewegung ist der Anfang von allem“, bringt es Olbert auf den Punkt.

Andreas Olbert Foto: Ralf Moray

Der Besuch bei den Rhein-Neckar Löwen dient dem gegenseitigen Kennenlernen, aber auch dem Austausch über diverse Themen. „Die Löwen haben ähnliche Themen und stehen ebenso vor wirtschaftlichen Herausforderungen wie wir auch“, berichtet Olbert. Bei dem „Brückenschlag“ der beiden Geschäftsführer kam auch eine mögliche Zusammenarbeit auf sportlicher Ebene zur Sprache. Auch deshalb, weil deren Cheftrainer Maik Machulla eine mittel- bis langfristige Planung der Talente aus der Nachwuchsakademie der Junglöwen im Blick hat und eine Kooperation mit einem Zweitligisten, wie es die Füchse Berlin mit dem 1. VfL Potsdam praktizieren, favorisiert. „Darüber hat mich Holger Bachert ebenso informiert“, bestätigt Olbert. Er macht zugleich deutlich, dass dies mit den sportlichen Verantwortlichen bei den Eulen zu besprechen sei. „Man sollte generell über dieses Thema nachdenken“, sagt Olbert. Aktuell setzt der sportliche Leiter Christian Deller auf eine Zusammenarbeit mit der MT Melsungen und dem SC Magdeburg, was sich in den letzten Verpflichtungen erkennen lässt. Eine Annäherung der beiden Vereine rechts und links des Rheins könnte möglicherweise wieder stattfinden. Allein aus Gründen der Regionalität und der damit verbundenen Nachhaltigkeit.