Fünf Jahre war er eine tragende Säule der Eulen Ludwigshafen. Nun kehrt ein Spieler mit Potsdam an seine frühere Wirkungsstätte zurück und verrät ein paar private Dinge.

Es war eines seiner emotionalsten Spiele: Jannek Klein ist im Herzen immer noch eine Eule. Das gilt auch für seinen Vater Jürgen, der eigens aus dem hohen Norden nahe Flensburg nach Ludwigshafen kam. Der Besuch hatte sich gelohnt: Sein Sohn stand länger als sonst auf der Platte und brillierte beim 34:33 (17:15)-Sieg des 1. VfL Potsdam an der früheren Wirkungsstätte.

„Es war aber auch emotional, du kommst in die Halle und siehst viele Gesichter aus der damaligen Zeit. Da musst du schon sehen, dass der Fokus auf das Spiel gerichtet wird“, stellt Klein nach dem Spiel fest. Diesmal warf er drei wichtige Tore und sorgte mit einigen Durchbrüchen für Siebenmeter-Entscheidungen zugunsten der Gäste. Nach 60 Minuten plagten ihn jedoch Schmerzen an der rechten Schulter, und er legte den Eisbeutel an.

Wiedersehen mit Freunden

Er freute sich auf das Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern. „Ich war gerne in Ludwigshafen und ich komme gerne hierher“, so Klein, der nach der äußerst kampfbetonten Partie erst einmal tief durchatmen musste. „Ich hatte meinen Jungs schon vor dem Spiel gesagt, dass es eine hitzige Partie werden wird, denn Eulen geben alles“, sagte Klein. Er kennt eben die DNA. „Es waren Kleinigkeiten in der Crunchtime, die uns in die Karten gespielt haben.“ So gelang seiner Mannschaft die Wiedergutmachung für das Hinspiel. Im Dezember des vergangenen Jahres hatten sich beide 32:32 getrennt. Ein Grund könnte gewesen sein, dass Potsdams Coach Emir Kurtagic damals überraschend fast auf Jannek Klein verzichtet hatte. Nur zwei Minuten stand die Ex-Eule gegen seinen früheren Verein auf dem Parkett, wirkte danach sichtlich enttäuscht. „Das lag nicht am Trainer. Ich komme mit Emir sehr gut aus, inzwischen trainiere ich deutlich besser und komme meist so auf 30 Minuten Spielzeit in jedem Spiel“, erzählt Klein.

Dass die Rückkehr in die Bundesliga verpasst wurde, ist bei seinem jetzigen Arbeitgeber kein Thema mehr. Ohnehin gilt Potsdam in der zweiten Liga als das zunächst fehlende Puzzleteil in der Nachwuchsförderung der Füchse Berlin von der Jugend bis zur Bundesliga. Und bald endet für Klein die Mission in Brandenburg: Der frühere Eulen-Torjäger befindet sich auf Abschiedstournee. Der 27-jährige Linkshänder, von 2019 bis 2024 in Ludwigshafen unter Vertrag, wechselt zur neuen Saison zum TV Großwallstadt.

Rückkehr vorstellbar gewesen

Klein verrät, dass er sich damals eine Rückkehr zu den Eulen Ludwigshafen hätte vorstellen können. „Aber als Bob (Anm.: Bob Hanning, Head of Sports beim VfL Potsdam) mir in der Hinrunde deutlich gemacht hat, dass man mit mir nicht mehr über die Saison hinaus plane, kam keine Anfrage oder Anruf von den Eulen“, erzählt Klein. Nicolas Paulnsteiner und Florian Budde sollen künftig den Vorzug im rechten Rückraum erhalten. Stattdessen habe sich André Lohrbach, Coach des TV Großwallstadt, sehr intensiv um ihn bemüht. „Es waren sehr gute Gespräche, die mich überzeugt haben, wieder in den Süden zu kommen.“ Beim einstigen Europapokalsieger hat Klein, der einst mit Juri Knorr in der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona spielte, einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. „Ich freue mich auf die kommende Zeit und bin dann auch nicht allzu weit von Ludwigshafen weg, wo ich immer noch einige Freunde habe.“

Eine Wohnung hat er mit seiner Frau bereits gefunden, die Schlüsselübergabe erfolgte Mitte April. Nächste Woche vor dem Feiertag soll der erste Umzug von der Landeshauptstadt Brandenburgs ins Mainfränkische in der Nähe von Aschaffenburg folgen. Das hat vor allem private Gründe. Seit dem 14. Februar 2026 ist Klein mit seiner Freundin Julia verheiratet, und Mitte Juni erwartet das junge Ehepaar einen Sohn. „Ich kann es kaum abwarten, wir freuen uns sehr darauf“, erzählt Klein.