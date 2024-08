Im letzten Heimspiel der Saison wollen die Herren des BASF TC Ludwigshafen den vierten Sieg. Damit wäre der Klassenverbleib in der zweiten Tennisbundesliga für den Vorjahresmeister auch rechnerisch gesichert.

Zu Gast ist am Freitag ab 11 Uhr das bislang sieglose Schlusslicht 1. FC Nürnberg. BASF-Teamchef Denis Gremelmayr warnt vor den Gästen. „Sie haben eine sehr interessante Aufstellung und ich kann nicht ganz verstehen, wieso sie noch kein Spiel gewonnen haben“, charakterisiert er die Nürnberger. Die sind tatsächlich eine spannende Mischung aus erfahrenen Akteuren in ihren 30ern wie Cedrik-Marcel Stebe (ehemals Nummer 81 der Welt), dem Slowenen Blaz Rola oder den 37-jährigen Österreicher Andreas Haider-Maurer, der schon einmal auf Nummer 47 stand. Hinzu kommen junge, talentierte Spieler Anfang 20. Dabei täuscht der reine Blick auf die Tabelle: Gegen Tabellenführer Pforzheim und den Dritten Reutlingen unterlagen die Franken jeweils nur mit 4:5, wobei beide Spiele nach den Einzeln noch völlig offen waren. „Ich rechne deshalb damit, dass es wieder genau so eng wird wie vergangene Woche gegen Frankfurt“, so Gremelmayr.

Komplizierte Aufstellung

Er konzentriert sich dabei auf die eigene Aufstellung und die ist kompliziert genug. Nicht allein, dass den Ludwigshafenern drei Spieler aus der eigentlich geplanten Aufstellung verletzt ausfallen, sei es ein wenig schwerer, nur für einen Spieltag am Wochenende die gewünschten Spieler zu bekommen. Als Beispiel nennt er den Weißrussen Mikalaj Haliak: „Der hat am Mittwoch in Rumänien verloren, aber es ist ein großer Aufwand, ihn für einen Tag nach Ludwigshafen zu holen.“ Trotzdem geht er von einer schlagkräftigen Truppe aus: „Wir werden ähnlich stehen wie am vergangenen Sonntag“, deutet er an, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Immerhin: Tristan Lamasine, Ignacio Buse, Maximilian Neuchrist und auch Cem Ilkel wären ohne Turnierverpflichtung. Aufgestockt um den Stamm mit Liam Gavrielides, Lennart Hampel oder Max Amling werden die Gastgeber sicher eine schlagkräftige Truppe stellen. „Wir wollen alles tun, um den Klassenerhalt vor dem abschließenden Auswärtswochenende klarzumachen“, erklärt Gremelmayr.