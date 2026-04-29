Mit Verkehrskontrollen im Stadtgebiet mit dem Fokus auf Zweiräder haben sich Beamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 am Dienstag in der Zeit von 12 bis 20 Uhr am Aktionstag „Sicher mobil leben – Zweiräder im Blick“ beteiligt. Laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Ludwigshafen erfolgten zunächst Schulwegkontrollen an der Albert-Einstein-Schule ( Friesenheim) und der Gräfenauschule ( Hemshof). In Gesprächen mit Eltern und Schülern wurden die jungen Verkehrsteilnehmer auf Gefahrenstellen, das richtige Verhalten im Straßenverkehr und die erforderliche Verkehrssicherheit von Fahrrädern hingewiesen. Zudem ahndeten die Beamten im Bereich der Schulen mehrere Parkverstöße, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz – ein E-Scooter war nicht zugelassen und versichert – und die verbotswidrige Nutzung von Gehwegen durch Radler und Fahrer von Elektrorollern.

Bei einer Kontrolle im Ostring (Edigheim/Oppau) wiesen die Polizeibeamten im Anschluss mehrere Radfahrer, die anstatt auf dem Radweg auf der Straße unterwegs waren, auf ihr Fehlverhalten hin. Bei abschließenden stationären und mobilen Kontrollen in der nördlichen Innenstadt stoppten die Einsatzkräfte mehrere Fahrer von E-Scootern, die nicht zugelassen und versichert waren. Da es sich bei den Fahrern überwiegend um Minderjährige handelte, wurden die Erziehungsberechtigten informiert und aufgeklärt.